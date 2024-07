Résultat des législatives 2024 à Vauhallan : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

21:12 - 27,05% pour la coalition de gauche à Vauhallan Avec un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle du pays au moment du premier tour des élections la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN au second tour. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,05% des suffrages à Vauhallan. Un score à compléter néanmoins avec les 29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 38,5% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Vauhallan lors des législatives ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. La progression du RN se montre déjà forte à Vauhallan entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (9,04%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (17,76%), de l'ordre de 8 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les intentions de vote donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisant pour prévoir un ancrage solide du parti dans la zone, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:05 - Rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Vauhallan Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin 2024, les habitants de Vauhallan ont placé en tête Paul Midy (Majorité présidentielle), à qui ils ont accordé 42,63% des bulletins de vote. Pierre Larrouturou (Front populaire) et Laetitia Horvelin (Rassemblement National) suivaient en obtenant 27,05% et 17,76% des électeurs. C'est en revanche Pierre Larrouturou qui arrivait en première place, dans l'ensemble de la 5ème circonscription de l'Essonne, avec cette fois 37,93% devant Paul Midy avec 32,48% et Laetitia Horvelin avec 15,27%.

19:21 - À Vauhallan, la participation du 1er tour surpasse celle du scrutin européen Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est également indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Vauhallan a atteint 23,62%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 37,73% des personnes aptes à voter à Vauhallan avaient effectivement refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 39,77% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - À Vauhallan, la participation était de 76,38% lors du premier tour des législatives À Vauhallan, l'abstention constitue l'une des clés de ces élections législatives. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Vauhallan s'élevait à 76,38%. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 62,43% au premier tour et 60,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Vauhallan ce soir ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,43% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 82,88% au premier tour, c'est-à-dire 1 312 personnes.

17:29 - Élections à Vauhallan : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Vauhallan, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 7,74% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 578 hab/km² et 43,94% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 43,87%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (12,71%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,58%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,04% à Vauhallan, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.