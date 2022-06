Résultat de la législative à Ingrandes-Le Fresne sur Loire : 2e tour en direct

17:29 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en première place à Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone cachent quelquefois des réalités complexes au niveau local, comme par exemple à Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Grâce à 32,33% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Ingrandes-Le Fresne sur Loire au soir du 1er tour des législatives le 12 juin dernier. Elle a coiffé au poteau les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui ramassent respectivement 29,65% et 15,75% des voix.