Le résultat des élections législatives 2022 à Ingrandes-Le Fresne sur Loire est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Ingrandes-Le Fresne sur Loire est tombé. À Ingrandes-Le Fresne sur Loire, les 1383 habitants rattachés à la 6ème circonscription du Maine-et-Loire ont jeté leur dévolu sur la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation représente 45% des électeurs figurant sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Les citoyens de 17 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Tassadit Amghar a collecté 32% des voix au niveau de la commune. Elle arrive devant Nicole Dubre Chirat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) qui captent respectivement 30% et 16% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ingrandes-Le Fresne sur Loire Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,03% 29,65% Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 32,33% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 15,75% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 10,22% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 4,02% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 1,84% Bruno Ciofi Divers 2,44% 2,68% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 1,84% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 1,68% Participation au scrutin Circonscription Ingrandes-Le Fresne sur Loire Taux de participation 47,78% 44,76% Taux d'abstention 52,22% 55,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 2,58% Nombre de votants 47 007 619

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Quel résultat à Ingrandes-Le Fresne sur Loire pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Dans les 2 bureaux de vote d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 24,28% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,42% et 1,38% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 33,08% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Ingrandes-Le Fresne sur Loire ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des derniers jours se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à Ingrandes-Le Fresne sur Loire dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or à la dernière présidentielle, à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, Emmanuel Macron achevait la course en première position avec 29,81% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,28%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 20,19% et Yannick Jadot à 7,42%. 14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives à Ingrandes-Le Fresne sur Loire L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement l'abstention à Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 125 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 23,84% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 23,06% au premier tour. La hausse des prix des carburants qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient capables de priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Ingrandes-Le Fresne sur Loire. 11:30 - À Ingrandes-Le Fresne sur Loire quel était le taux de la participation à Ingrandes-Le Fresne sur Loire en 2017 ? Au cours des scrutins passés, les 2 702 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les législatives, parmi les 1 323 personnes en âge de voter à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, 59,03% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,68% au second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures à Ingrandes-Le Fresne sur Loire pour ces législatives Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de cette journée d'élections législatives à Ingrandes-Le Fresne sur Loire, jusqu'à la communication des résultats. Sont en lice 9 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

