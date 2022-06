Résultat de la législative à Ingré : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Ingré sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Ingré ? La Nupes a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France). Au même moment, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Ingré. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Avec 31,11% des votes, au 1er tour à Ingré cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,52%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 18,39% et Éric Zemmour à 6,61%. 14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Ingré Le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des facteurs clés de ces législatives à Ingré. Le conflit militaire ukrainien serait de nature à détourner les citoyens d'Ingré (45140) des isoloirs. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 75,76% des électeurs dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 76,22% au premier tour, c'est-à-dire 5 202 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Ingré ? Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 56,6% des personnes en âge de participer à une élection à Ingré avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 52,06% pour le deuxième tour. Plus de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Ingré Ces élections législatives sont donc lancées ! À Ingré, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 10 candidats qui s'affrontent pour devenir député. Les 6825 inscrits d'Ingré ont jusqu'à 19 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 7 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Ingré

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ingré comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Yann Chaillou Divers gauche Élodie Babin Rassemblement National Jean-Paul Mallet Reconquête ! Anaïs Boyer Ecologistes Sarah Bertran Divers Farida Megdoud Divers extrême gauche Alexandre Houssard Les Républicains Emmanuel Duplessy Nouvelle union populaire écologique et sociale Caroline Janvier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Abdelrachid Achboune Divers

Législatives 2022 à Ingré : les enjeux

Quelle sera l'issue des élections législatives 2022 à Ingré (45140) ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31.1% des votes au premier tour à Ingré, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien troisième homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 24.5% et 18.4% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle d'Ingré avec 61.2% des votes, cédant donc à Marine Le Pen 38.8% des votes. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?