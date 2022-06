Résultat des législatives à Issoudun - Election 2022 (36100) [PUBLIE]

12/06/22 21:10

Comment ont voté d'habitude les habitants de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, 9 018 personnes en âge de voter à Issoudun s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 46,1%), à comparer avec une participation de 39,73% pour le deuxième round. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.

L'élection présidentielle d'avril, à Issoudun, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 27,13% des suffrages. Derrière, se trouvait Emmanuel Macron à 25,13%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,19% et Éric Zemmour à 5,48%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines modifieront sans doute ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le RN n'a cessé de s'approcher des 20%.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Issoudun, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 21,19% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,13% et 3,48% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement obtenir 27,8% à Issoudun pour ce premier tour.

Quel prétendant à l'hémicycle installeront en tête des résultats des élections législatives les habitants d'Issoudun à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 27% des votes au premier tour à Issoudun. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 21% des votes. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 53% des voix face à Marine Le Pen (47%). En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ?