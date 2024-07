Résultat des législatives 2024 à Vatan (36150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Vatan, qui va prendre avantage des électeurs de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des votes glanés au niveau national sont un premier indice. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Vatan, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 18,27% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Vatan compte parmi les rares zones où l'extrême droite n'a pas avancé ces 2 dernières années L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Vatan semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indicateur pour les législatives 2024 à Vatan ? Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections localement. A l'inverse de l'expérience de 2022, le RN a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives à l'époque à Vatan, comptant 20,7%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 30,38% des voix. Sur la commune de Vatan, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée lors du second tour, avec 60,72% contre 39,28% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Vatan ce dimanche ? Grâce à 41,37% des bulletins de vote, Marc Siffert (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Vatan, dimanche 30 juin lors du 1er tour des élections législatives. En deuxième place, Nicolas Forissier (Les Républicains) captait 37,15%. Clément Sapin (Union de la gauche) ramassait 18,27% des votants. C'est aussi Marc Siffert qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 41,71%, devant Nicolas Forissier avec 31,82% et Clément Sapin avec 23,46%.

19:21 - Elections à Vatan : quelles conclusions tirer de la participation ? Au cours des dernières années, les 1 965 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Comme stipulé dans la publication précédente, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives à Vatan a atteint 32,83%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, parmi les 1 531 inscrits sur les listes électorales à Vatan, 48,33% étaient en effet restés chez eux, contre un taux d'abstention de 49,7% lors des européennes de 2019. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 67,17% de participation lors du 1er tour des élections législatives à Vatan L'un des critères déterminants du scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux d'abstention. Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 était de 67,17%. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, 74,09% des électeurs dans la commune s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 74,17% au premier tour, ce qui représentait 1 134 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,41% au premier tour et 45,1% au deuxième tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Vatan : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Vatan, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. Avec 43,42% de population active et une densité de population de 68 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 12,59% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1826,94 euros/mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 752 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,82%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,09%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vatan mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,8% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.