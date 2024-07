Résultat des législatives 2024 au Pêchereau (36200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus à l'échelle du pays sont porteurs. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, au Pêchereau, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 31,4% des votes dans la localité. Ce qui correspond à une avancée de 2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas gagné de terrain au Pêchereau ces 2 dernières années Le nombre de votes de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour ces élections législatives au niveau local. Alors qu'on a vu près de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Pêchereau semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 au Pêchereau ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella aux législatives sera ainsi très scruté. Le RN peut-il gagner cette fois au Pêchereau, contrairement à 2022 ? Avec 19,27% au Pêchereau, le RN était en revanche devancé par les 29,62% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Les Républicains (61,98% contre 38,02% pour Rassemblement National). C'est en revanche Nicolas Forissier (Les Républicains) qui prenait l'avantage cette fois, avec 61,98%, devant l'adversaire Rassemblement National à 38,02%.

20:05 - Quel verdict au Pêchereau pour le Rassemblement national au second tour ? Marc Siffert (Union de l'extrême droite) a raflé 37% des suffrages au Pêchereau dimanche 30 juin dernier, pour le 1er round des élections législatives. En 2e position, Clément Sapin (Nouveau Front populaire) obtenait 31,4%. Ensuite, Nicolas Forissier (Les Républicains) recueillait 28,21% des électeurs. C'est aussi Marc Siffert qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 41,71%, devant Nicolas Forissier avec 31,82% et Clément Sapin avec 23,46%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation au Pêchereau ? Afin de comprendre le vote des habitants de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des scrutins électoraux précédents. Le 1er tour des législatives 2024 au Pêchereau a connu un pourcentage d'abstention de 29,34%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 1 519 inscrits sur les listes électorales au Pêchereau, 42,59% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 42,2% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - Au Pêchereau, la participation a atteint 70,66% lors de la 1ère étape des législatives Au Pêchereau, l'abstention constitue sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation au Pêchereau pour le 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 70,66%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,09% au premier tour et 47,64% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui au Pêchereau ? Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 502 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,29% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 79,31% au second tour, soit 1 192 personnes. La volonté de faire valoir ses droits pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens du Pêchereau.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Pêchereau Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des législatives au Pêchereau comme dans toute la France. Avec une population de 1 817 habitants répartis dans 1 042 logements, cette localité présente une densité de 88 hab par km². L'existence de 59 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (76,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 44,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,55%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1812,98 €/mois. Pour résumer, au Pêchereau, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.