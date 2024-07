Résultat des législatives 2024 à Reuilly (36260) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire très suivis Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Reuilly, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,32% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 28,33% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas progressé à Reuilly ces 2 dernières années A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera très scruté. Alors qu'on a vu un peu plus de 14 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Reuilly semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Reuilly ? Au niveau local, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera ainsi très scruté. Le RN peut-il gagner cette fois à Reuilly, contrairement à 2022 ? Le RN ne convainquait pas en revanche à Reuilly il y a deux ans, lors des législatives, avec 20,83% au premier tour, contre 28,33% pour Aymeric Compain (Nupes). Sur la commune de Reuilly, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, avec 57,52% contre 42,48% pour l'adversaire Rassemblement National. Une victoire, donc, pour Nicolas Forissier dans la localité.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 40,59% des votes, Marc Siffert (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Reuilly, le 30 juin dernier pour le 1er tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Nicolas Forissier (Les Républicains) et Clément Sapin (Nouveau Front populaire) avec respectivement 27,13% et 26,32% des électeurs. Marc Siffert était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Indre dans son ensemble, avec cette fois 41,71%, devant Nicolas Forissier avec 31,82% et Clément Sapin avec 23,46%.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Reuilly : un record par rapport au scrutin européen ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est également indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. En comparaison des européennes du 9 juin, l'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Reuilly a baissé, atteignant 28,34%. Début juin, pendant le scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 45,23% au sein de Reuilly (36). L'abstention était de 48,04% pour le scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Reuilly, la participation va-t-elle descendre lors du 2e tour des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors des élections législatives à Reuilly ? Le pourcentage de participation à Reuilly pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 71,66%, dimanche dernier. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,82% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 76,35% au second tour, c'est-à-dire 1 133 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,93% au premier tour et 44,21% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure de faire augmenter le pourcentage de participation à Reuilly.

17:29 - Analyse démographique et économique des législatives à Reuilly Quel portrait faire de Reuilly, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 995 habitants, cette localité possède une certaine vitalité démographique. Avec 115 entreprises, Reuilly se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (29,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 42,07% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,0%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2074,29 euros par mois. Ainsi, Reuilly incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.