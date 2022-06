Résultat de la législative à Izon : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Izon dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Izon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:12 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Izon 10 candidats s'opposent dans la seule circonscription d'Izon ce dimanche 12 juin, pour le premier tour des législatives 2022. Un nombre de postulants dans la moyenne du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 4870 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 6 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Izon

Les élections législatives 2022 auront lieu à Izon comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Sandrine Chadourne Rassemblement National Florent Boudié Ensemble ! (Majorité présidentielle) Pascal Bourgois Nouvelle union populaire écologique et sociale Catherine Fleury Droite souverainiste Veronique, Raymonde Planton Parti radical de gauche Muriel Bernard Divers gauche Gonzague Malherbe Reconquête ! Amélie Guilbert Ecologistes Hélène Halbin Divers extrême gauche Angélique Dejong-Pauss Divers

Législatives 2022 à Izon : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31% des suffrages au premier tour à Izon. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 19% des suffrages. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Izon (33) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français.