Résultat de la législative à la Bourboule : 2e tour en direct

19/06/22 18:52

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Bourboule sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Bourboule. En direct 18:52 - Des législatives prometteuses à la Bourboule pour les Insoumis et leurs alliés Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait avec un potentiel de voix de 25,66% à la Bourboule avant ces élections légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de la Bourboule ont pourtant offert 23,93% de leurs votes à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le premier round de la législative 2022. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée lors du premier tour A l'occasion du premier round, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de la Bourboule ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 29,2% des suffrages. Elle est arrivée devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui décrochent 23,93% et 16,38% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces législatives 2022 à la Bourboule Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins ? Au second tour de la présidentielle, 72,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 74,67% au premier tour, ce qui représentait 1085 personnes. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 50,28% des électeurs à la Bourboule s'étaient rendus dans l'isoloir. 10:30 - Le 2e tour est lancé à la Bourboule ! Les infos clés des législatives 2022 Bienvenue dans ce direct où nous vous proposons de vivre cette 2e manche des législatives à la Bourboule, jusqu'à la révélation des résultats. Sont en lice les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à la Bourboule - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Bourboule aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Nicolas Bonnet Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurence Vichnievsky Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à la Bourboule - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Bourboule

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Bourboule Nicolas Bonnet (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,08% 23,93% Laurence Vichnievsky (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,33% 29,20% Marie-Anne Marchis Les Républicains 14,32% 13,96% Françoise Batisson Rassemblement National 12,06% 16,38% Florence Lhermet Parti radical de gauche 4,28% 2,71% Mathilde Henry Reconquête ! 3,31% 3,56% Richard Bony Divers gauche 2,48% 2,56% Cédic Othily Ecologistes 1,71% 1,99% Élisabeth Watremez Divers droite 1,38% 2,42% Sophie Lavier Droite souverainiste 1,11% 2,42% Marie Savre Divers extrême gauche 0,92% 0,85% Participation au scrutin Circonscription La Bourboule Taux de participation 54,41% 50,28% Taux d'abstention 45,59% 49,72% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 2,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,82% Nombre de votants 48 905 728

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à la Bourboule. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de voix de la part des 1448 habitants de la Bourboule votant dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. Au niveau de la commune, Laurence Vichnievsky a rassemblé 29% des voix. Elle devance Nicolas Bonnet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Françoise Batisson (Rassemblement National) qui récupèrent dans l'ordre 24% et 16% des voix. Le taux d'abstention parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale atteint 50% (720 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de la Bourboule. Les habitants de 90 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme.

Législatives 2022 à la Bourboule : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à la Bourboule seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 28% des suffrages au premier tour à la Bourboule. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23% et 17% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de la Bourboule avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 58% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 42% des votes.