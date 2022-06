Résultat de la législative à la Celle-Saint-Cloud : en direct

12/06/22 17:10

Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 21 237 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les législatives de 2017, 50,87% des personnes en âge de participer à une élection à la Celle-Saint-Cloud avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,36% au second round.

Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indications des dernières heures se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à la Celle-Saint-Cloud dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 39,58% des suffrages, au 1er tour à la Celle-Saint-Cloud cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 19,65%, au-dessus de Éric Zemmour à 10,11% et Marine Le Pen à 9,89%.

Quel prétendant à l'Assemblée nationale les 21 237 habitants de la Celle-Saint-Cloud classeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les citoyens de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 39,6% des votes au premier tour à la Celle-Saint-Cloud, devant Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et Éric Zemmour avaient obtenu 19,7% et 10,1% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de la Celle-Saint-Cloud avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 76,3% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 23,7% des suffrages.