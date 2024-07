Résultat des législatives 2024 à Chavenay (78450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Chavenay, que vont décider les électeurs de gauche ? L'autre question de ces élections de 2024 sera celle du résultat de la gauche après la création du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent aux législatives à Chavenay. Le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) était en tête au premier tour, avec 47,9 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Béatrice Piron (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - Chavenay fait partie des rares secteurs où le RN n'a pas avancé ces dernières années Le résultat des législatives à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a observé environ 15 points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Chavenay semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la ville.

20:29 - Quel score final à Chavenay pour la majorité au second tour ? Il s'agit à ce stade de déterminer si la tendance au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou différente. Il y a deux ans dans la commune de Chavenay, lors des élections du Parlement, le score était également de 50,22% pour Béatrice Piron , Chavenay faisant déjà partie de la 3ème circonscription des Yvelines. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! (83,31% contre 16,69% pour Nupes). Béatrice Piron remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Béatrice Piron (Ensemble !) devant ses concurrents lors des législatives à Chavenay Avec 47,9% des suffrages, Béatrice Piron (Ensemble pour la République) a pris les devants à Chavenay, le 30 juin 2024 lors du 1er tour de la législative. En seconde position, Valentin Salvino (Union de l'extrême droite) obtenait 19,75%. Ensuite, Othman Nasrou (Les Républicains) glanait 15,88% des votants. C'est aussi Béatrice Piron qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 34,49%, devant Valentin Salvino avec 22,79% et Thomas Ciano avec 20,85%.

19:21 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Chavenay ? Au cours des dernières années, les 1 821 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Chavenay, le taux de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 81,52%, plus important que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 1 490 personnes aptes à voter à Chavenay avaient en effet participé à l'élection (soit 65,7%). La participation était de 66,71% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats au second tour à Chavenay ? À Chavenay, l'une des clés de ces élections législatives 2024 est à n'en pas douter la participation. Chavenay a atteint une participation de 81,52%, dimanche, au premier tour des législatives 2024. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 83,51% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 86,25% au premier tour, soit 1 248 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 62,69% au premier tour. Au second tour, 58,44% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Chavenay ? L'inflation dans le pays et ses retombées sur le quotidien des foyers français seraient par exemple susceptibles d'avoir un impact sur les choix que feront les habitants de Chavenay (78450).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Chavenay Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Chavenay, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 53,85% de cadres supérieurs pour 1 746 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 233 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 888 foyers fiscaux. Dans la ville, 17,1% des résidents sont des enfants, et 27,88% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 146 résidents étrangers, représentant 8,38% de la population, participent à cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, près de 43,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 736,38 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chavenay manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en transition.