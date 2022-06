Résultat de la législative à la Chapelle-Saint-Mesmin : en direct

12/06/22 17:13

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Chapelle-Saint-Mesmin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:13 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Mesmin ? La majorité a vu son résultat chuter tout près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages juste avant la période de réserve. Le RN, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à la Chapelle-Saint-Mesmin ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Lors du dernier scrutin présidentiel, à la Chapelle-Saint-Mesmin, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la meilleure place avec 31,29% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,24%. Suivaient Marine Le Pen, troisième à 21,54% et Éric Zemmour à 5,89%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - À la Chapelle-Saint-Mesmin, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? À la Chapelle-Saint-Mesmin, le niveau de participation constituera l'un des critères clés de ce scrutin législatif. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,1% au sein de la commune, contre un taux de participation de 74,8% au premier tour, c'est-à-dire 5 257 personnes. Les jeunes générations expriment souvent un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour des législatives ? 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à la Chapelle-Saint-Mesmin à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins. En 2017, durant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 47,21% au premier tour des électeurs de la Chapelle-Saint-Mesmin, à comparer avec une participation de 42,05% pour le round deux. 09:30 - Les infos clés des élections à la Chapelle-Saint-Mesmin Pour ces élections législatives de 2022 à la Chapelle-Saint-Mesmin, les 8 bureaux de vote (de Bureau No 1 Le Plessis des Hauts à Bureau No 8 Ecole Maternelle Vallees) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 10 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Mesmin

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Chapelle-Saint-Mesmin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Yann Chaillou Divers gauche Élodie Babin Rassemblement National Jean-Paul Mallet Reconquête ! Anaïs Boyer Ecologistes Sarah Bertran Divers Farida Megdoud Divers extrême gauche Alexandre Houssard Les Républicains Emmanuel Duplessy Nouvelle union populaire écologique et sociale Caroline Janvier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Abdelrachid Achboune Divers

Législatives 2022 à la Chapelle-Saint-Mesmin : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 10 426 habitants de la Chapelle-Saint-Mesmin seront invités à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 31,3% des suffrages au premier tour à la Chapelle-Saint-Mesmin. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,2% et 21,5% des votes. Le choix des habitants de la Chapelle-Saint-Mesmin était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (63,4% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 36,6% des voix. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'avoir la majorité à l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ?