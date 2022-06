Résultat de la législative à la Chapelle-sur-Erdre : en direct

17:08 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à la Chapelle-sur-Erdre ?

Lors de la dernière élection, à la Chapelle-sur-Erdre, Emmanuel Macron avait fini la course en tête au premier round de l'élection avec 35,94% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,98%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 11,85% et Yannick Jadot à 10,12%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines changeront probablement ces équilibres lors des législatives à la Chapelle-sur-Erdre au 1er tour. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.