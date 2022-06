Résultat de la législative à la Croix-en-Touraine : 2e tour en direct

En direct

18:40 - La 2e place à la Croix-en-Touraine pour les Insoumis Avec un score de 25,34% des suffrages au 1er tour à la Croix-en-Touraine, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième épisode des élections législatives. Son candidat a donc son importance ce dimanche 19 juin. Mais ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,09%, 4,26%, 2,06% et 3,52% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 27,93% à la Croix-en-Touraine pour ce premier tour des législatives.

15:30 - À la Croix-en-Touraine, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 32,08% des votes lors du 1er tour de la législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 25,34% des voix. A la 3e place, la candidature Rassemblement National capte 22,83% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - L'abstention à la Croix-en-Touraine va-t-elle encore augmenter lors du 2ème tour des législatives ? L'analyse des précédents scrutins permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,56% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 78,28% au premier tour, soit 1546 personnes. Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Dimanche dernier, 53,17% des personnes habilitées à voter à la Croix-en-Touraine avaient pris part au scrutin.