Résultat de la législative à la Ferté Macé : en direct

12/06/22 11:20

La cité de la Ferté Macé ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. Un sursis d'une heure par rapport à l'horaire habituel (18 h dans de nombreuses autres communes) permis par décision de la préfecture, pour motiver le plus de monde possible à participer. 10 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à la Ferté Macé soit à peu près autant que dans le reste du pays. Les résultats seront communiqués dès 20 heures ici même.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36,48% des voix au premier tour à la Ferté Macé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23,34% et 16,68% des votes. Le choix des administrés de la Ferté Macé était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (63,14% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 36,86% des votes. Le président français sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Les inscrits sur les listes électorales de la Ferté Macé ( Orne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ?