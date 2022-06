Résultat de la législative à la Ferté-Saint-Aubin : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Ferté-Saint-Aubin dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Ferté-Saint-Aubin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - Que peuvent enseigner les intentions de vote des législatives 2022 pour La Ferté-Saint-Aubin ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à la Ferté-Saint-Aubin au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Au précédent scrutin, à la Ferté-Saint-Aubin, Emmanuel Macron glanait la tête du vote de la présidentielle avec 30,4% des voix, devant Marine Le Pen à 24,98%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 18,47% et Éric Zemmour, quatrième à 6,41%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à la Ferté-Saint-Aubin L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif à la Ferté-Saint-Aubin. La peur d'un retour de la pandémie de covid-19 est en mesure de tempérer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de la Ferté-Saint-Aubin. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,26% dans la commune. Le taux de participation était de 77,51% au premier tour, c'est-à-dire 4 271 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à la Ferté-Saint-Aubin ? L'analyse des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 5 325 inscrits sur les listes électorales à la Ferté-Saint-Aubin, 57,05% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 49,93% au tour deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à la Ferté-Saint-Aubin ? Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à la Ferté-Saint-Aubin et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à la Ferté-Saint-Aubin

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Ferté-Saint-Aubin comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Philippe Gourret-Guénin Ecologistes Isabelle Lamarque Reconquête ! Kévin Merlot Nouvelle union populaire écologique et sociale Carine Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Luc Riglet Divers droite Sébastien Cessac Divers Claude de Ganay Les Républicains Mathilde Paris Rassemblement National Michel Naulin Divers extrême gauche

Législatives 2022 à la Ferté-Saint-Aubin : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des voix au premier tour à la Ferté-Saint-Aubin. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des votes. Le choix des citoyens de la Ferté-Saint-Aubin était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (59% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 41% des voix. Le président de la République sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Quel sera le résultat des élections législatives à la Ferté-Saint-Aubin (45240) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains.