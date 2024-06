Résultat des législatives à la Forêt-sur-Sèvre : l'élection 2024 en direct

08:02 - Tout savoir sur les élections législatives à la Forêt-sur-Sèvre

Ce jour d'élection, cela fait seulement trois semaines que les 1 750 électeurs de la Forêt-sur-Sèvre ont exercé leur droit de vote aux élections européennes marquées par la victoire du RN. Il y a deux ans, lors des précédentes législatives, 89 sièges avaient été accordés au Rassemblement national à l'Assemblée, et 245 pour 'Ensemble pour la majorité présidentielle'. Cette élection est l'occasion pour les candidats du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des citoyens de la commune. Pour voter, les électeurs de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote de la Forêt-sur-Sèvre (de Mairie La Foret Sur Sevre à Salle Le Theatre). Les résultats du premier tour à la Forêt-sur-Sèvre seront annoncés ici à partir de 20 heures.