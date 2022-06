Résultat des législatives à la Forêt-sur-Sèvre - Election 2022 (79380) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à la Forêt-sur-Sèvre

Le résultat des élections législatives 2022 à la Forêt-sur-Sèvre est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à la Forêt-sur-Sèvre. A l'occasion du 1er round des législatives 2022, les 1750 citoyens de la Forêt-sur-Sèvre inscrits dans la 3ème circonscription des Deux-Sèvres ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'échelle de la commune, Jean-Marie Fiévet a raflé 32% des suffrages. Olivier Guibert (Rassemblement National) et Juliette Woillez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) captent respectivement 23% et 21% des suffrages. Reste à déterminer si les citoyens des 65 autres communes faisant partie de la 3ème circonscription des Deux-Sèvres voteront comme ceux de la Forêt-sur-Sèvre. Le niveau de l'abstention s'élève à 53% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Forêt-sur-Sèvre Jean-Marie Fiévet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,27% 31,84% Juliette Woillez Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,36% 20,72% Olivier Guibert Rassemblement National 19,51% 23,10% Philippe Robin Les Républicains 15,55% 15,98% Gerard Faivre Reconquête ! 3,43% 4,62% Alexis Barbot Divers 3,34% 2,75% Maryse Vallée Divers extrême gauche 1,54% 1,00% Participation au scrutin Circonscription La Forêt-sur-Sèvre Taux de participation 48,01% 47,49% Taux d'abstention 51,99% 52,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28% 1,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02% 1,81% Nombre de votants 40 752 831

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Forêt-sur-Sèvre sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Quel candidat vont élire les électeurs de gauche à la Forêt-sur-Sèvre ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à la Forêt-sur-Sèvre comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 15,12% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,34% et 1,04% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 19,5% à la Forêt-sur-Sèvre pour ce premier tour des législatives. 16:30 - À la Forêt-sur-Sèvre, des sondages aussi révélateurs ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à la Forêt-sur-Sèvre. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or à la Forêt-sur-Sèvre, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 34,99% des voix au premier tour, devant Marine Le Pen à 27,8%. Arrivaient ensuite, avec 15,12%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,45%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives 2022 à la Forêt-sur-Sèvre reste l'abstention À la Forêt-sur-Sèvre, la participation constituera indéniablement l'une des clés de ces élections législatives. Les incertitudes liées à une résurgence de l'épidémie de covid-19 pourraient de faire baisser le taux de participation à la Forêt-sur-Sèvre. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 21,53% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,13% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - A l'affichage des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à la Forêt-sur-Sèvre ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 55,14% au premier tour des électeurs de la Forêt-sur-Sèvre, à comparer avec un taux d'abstention de 47,31% pour le second tour. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à la Forêt-sur-Sèvre Pour ces nouvelles élections de 2022 à la Forêt-sur-Sèvre, les 4 bureaux de vote (de Mairie La Foret Sur Sevre à Mairie Saint Marsault) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 1759 électeurs à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Ce sont 7 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit un peu moins que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à la Forêt-sur-Sèvre : les enjeux