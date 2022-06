Résultat des législatives à la Garde - Election 2022 (83130) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à la Garde

Le résultat des élections législatives 2022 à la Garde est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à la Garde. À la Garde, les 19692 citoyens rattachés à la 3ème circonscription du Var ont penché pour la candidature Rassemblement National. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 3ème circonscription du Var résultera de la conduite des électeurs des 5 autres communes qui la composent. A l'échelle de la commune, Stephane Rambaud a ainsi obtenu 27% des votes. Isabelle Monfort (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julia Peironet Bremond (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent respectivement 23% et 21% des voix. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 48%, ce qui représente 9 386 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Garde Isabelle Monfort Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,78% 22,52% Stephane Rambaud Rassemblement National 27,03% 27,07% Julia Peironet Bremond Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,27% 20,98% Valérie Rialland Les Républicains 11,02% 12,06% Salomé Benyamin Reconquête ! 8,17% 8,07% Michel Grégoire Ecologistes 1,88% 1,94% Olivier Calabro Divers droite 1,59% 0,55% Geoffrey Denizart Droite souverainiste 1,48% 1,60% Alexis Dominiak Ecologistes 1,42% 1,32% Magalie Stortz Ecologistes 1,33% 1,73% Delphine Rolland Régionaliste 0,89% 1,16% Pierre Deidon Divers extrême gauche 0,59% 0,55% Florian Fimbel Divers 0,55% 0,45% Participation au scrutin Circonscription La Garde Taux de participation 48,92% 47,66% Taux d'abstention 51,08% 52,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34% 1,52% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,55% Nombre de votants 50 911 9 386

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Garde sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:46 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à la Garde ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 17,7% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à la Garde le 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,84% et 1,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 4,88% à gauche de l'échiquier, et donc 22,58 en comptant les suffrages de Mélenchon. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Garde ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Ces mouvements des dernières semaines se répéteront probablement à la Garde. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Au précédent scrutin, à la Garde, Marine Le Pen obtenait la tête du vote au 1er round de l'élection avec 27,64% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,96%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 17,7% et Éric Zemmour, quatrième avec 12,77%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à la Garde ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à la Garde, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 26,27% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 25,35% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des Français combinée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres de faire baisser la participation à la Garde (83130). 11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à la Garde en 2017 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des précédents scrutins ? En 2017, durant les élections législatives, 55,77% des personnes habilitées à participer à une élection à la Garde avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 49,5% pour le second round. 09:30 - Des bureaux de vote ouverts un peu plus tard à la Garde Si jamais vous peinez à cerner les 13 prétendants au 1er tour dans la circonscription de la Garde, prenez le temps de réfléchir. Les 23 bureaux de vote ferment à 19 heures pour ces législatives 2022 dans la ville. Un acte de la préfecture permet en effet aux 19614 habitants de se rendre aux urnes une heure plus tard dans la commune.

Législatives 2022 à la Garde : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des suffrages au premier tour à la Garde, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de la Garde avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 52% des suffrages, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 48% des suffrages. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à la Garde (83130) seront incités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Pour quel prétendant voteront-ils ?