Résultat de la législative à la Hague : en direct

17:15 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à la Hague ?

À la Hague, Emmanuel Macron avait fini la course en tête de la dernière élection avec 28,86% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 23,62%. On trouvait plus loin, avec 20,0%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 4,43%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront peut-être transformer ce tableau lors des législatives dans la cité ce dimanche. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.