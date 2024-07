Résultat des législatives 2024 à Cherbourg-en-Cotentin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Analyse socio-économique de Cherbourg-en-Cotentin : perspectives électorales

Quel impact aura la population de Cherbourg-en-Cotentin sur les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 5653 hab par km² et 45,66% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 12,47% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (71,98%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 25 762 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,92%) révèle des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,91%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cherbourg-en-Cotentin mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,52% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.