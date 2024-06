Résultat des législatives à la Lande-de-Fronsac : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les législatives commencent à la Lande-de-Fronsac : l'abstention en question

L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 à la Lande-de-Fronsac (33240). Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,95% au premier tour. Au second tour, 47,55% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à la Lande-de-Fronsac pour les élections législatives 2024 ? Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 784 personnes en âge de voter au sein de la localité, 80,53% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 83,41% au premier tour, ce qui représentait 1 488 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?