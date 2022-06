Résultat de la législative à la Possonnière : 2e tour en direct

19/06/22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Possonnière sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Possonnière. En direct 18:15 - Quel poids pour le bloc de gauche ? La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait espérer un total théorique de 39,74% à la Possonnière avant ces élections légilsatives. C'est en effet le total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans l'unique bureau de vote de la Possonnière, les voix qui s'étaient finalement portées sur le bloc de gauche lors du premier tour étaient pourtant de 39,9% la semaine passée. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir première. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée à la Possonnière Grâce à 39,9% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à la Possonnière pour le 1er tour de la législative le 12 juin dernier. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui récupèrent dans l'ordre 26,41% et 10,43% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. 13:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à la Possonnière ? Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Dimanche dernier, 56,1% des inscrits sur les listes électorales de la Possonnière s'étaient rendus aux urnes. Au fil des derniers scrutins, les 2487 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,33% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 82,16% au premier tour, ce qui représentait 1570 personnes. 10:30 - Nouveau jour des élections à la Possonnière ce 19 juin ! Les résultats finaux de l'élection législative 2022 à la Possonnière seront normalement connus dans la foulée de la fermeture de l'unique bureau de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte rapidement qui des candidats qualifiés aura son billet pour l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

Résultats des législatives 2022 à la Possonnière - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Possonnière aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à la Possonnière - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Possonnière

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Possonnière Nicole Dubre Chirat (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,04% 26,41% Tassadit Amghar (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 39,90% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 10,43% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 9,95% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 3,92% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 2,20% Bruno Ciofi Divers 2,44% 4,21% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 1,44% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 1,53% Participation au scrutin Circonscription La Possonnière Taux de participation 47,78% 56,10% Taux d'abstention 52,22% 43,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,55% 2,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,37% Nombre de votants 47 007 1 080

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l' élection législative 2022 à la Possonnière. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 1925 électeurs votant dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire et habitant à la Possonnière. Tassadit Amghar a accumulé 40% des suffrages. Elle arrive devant Nicole Dubre Chirat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 26% et 10% des suffrages. La participation parmi les habitants figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 56% (845 non-votants). Reste à déterminer si les citoyens des 17 autres communes rattachées à la 6ème circonscription du Maine-et-Loire voteront comme ceux de la Possonnière.

Législatives 2022 à la Possonnière : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31,4% des voix au premier tour à la Possonnière, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 26,0% et 14,9% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de la Possonnière avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 74,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 25,3% des voix. Le président de la République sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à la Possonnière (49) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ?