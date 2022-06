Résultat des législatives à la Possonnière - Election 2022 (49170) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à la Possonnière

Le résultat des élections législatives 2022 à la Possonnière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Maine-et-Loire

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 à la Possonnière. À la Possonnière, les 1925 électeurs votant dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire ont choisi la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au niveau de la ville, Tassadit Amghar a recueilli 40% des voix. Elle précède Nicole Dubre Chirat (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) qui récupèrent 26% et 10% des voix. L'abstention parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 44%, ce qui représente 845 non-votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire résultera de la conduite des électeurs des 17 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Possonnière Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,03% 26,41% Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 39,90% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 10,43% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 9,95% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 3,92% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 2,20% Bruno Ciofi Divers 2,44% 4,21% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 1,44% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 1,53% Participation au scrutin Circonscription La Possonnière Taux de participation 47,78% 56,10% Taux d'abstention 52,22% 43,90% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54% 2,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,37% Nombre de votants 47 007 1 080

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Possonnière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Qui vont retenir les supporters de gauche à la Possonnière ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à la Possonnière. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 8,9% et 2,37% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total théorique de 37,24% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - À la Possonnière, des sondages tout aussi parlants ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à la Possonnière dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Lors de la dernière élection, à la Possonnière, Emmanuel Macron finissait en pôle position avec 31,44% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 25,97%. Suivaient Marine Le Pen à 14,9% et Yannick Jadot à 8,9%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Que retenir de la participation lors de la récente présidentielle à la Possonnière ? La participation constituera sans nul doute l'une des clés de ces élections législatives à la Possonnière. Les appréhensions liées à un retour en force de la pandémie de coronavirus sont notamment capables de favoriser le camp de l'abstention à la Possonnière. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 911 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,33% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 82,16% au premier tour, c'est-à-dire 1 570 personnes. En proportion, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion des législatives à la Possonnière ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Lors des législatives de 2017, parmi les 1 847 personnes en âge de voter à la Possonnière, 58,09% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 47,48% pour le second round. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à la Possonnière Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à la Possonnière et il y a encore de la marge pour faire son choix puisque l'unique bureau de vote de la ville sera ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à la Possonnière : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31,4% des voix au premier tour à la Possonnière, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 26,0% et 14,9% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de la Possonnière avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 74,7% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 25,3% des voix. Le président de la République sera-t-il capable d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens domiciliés à la Possonnière (49) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Vers quelle candidature iront-ils ?