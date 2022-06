Résultat de la législative à la Queue-en-Brie : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Queue-en-Brie dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:03

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Queue-en-Brie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:02 - Le bureau de vote ouvert un peu plus tardivement à la Queue-en-Brie 10 candidats s'opposent dans la seule circonscription de la Queue-en-Brie ce 12 juin 2022, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 7044 habitants de la commune auront jusqu'à 19 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er tour de piste.

Résultat des élections législatives 2022 à la Queue-en-Brie

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Queue-en-Brie comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Maud Petit Ensemble ! (Majorité présidentielle) Mirabelle Lemaire Nouvelle union populaire écologique et sociale Alain Philippet Rassemblement National Denis Vicent Divers gauche Marie-Carole Ciuntu Les Républicains Gerard Scotto Droite souverainiste Isabelle Yvos Ecologistes Véronique Merlin Reconquête ! Brigitte Moulin Divers extrême gauche Marie-Odile Perru Divers centre

Législatives 2022 à la Queue-en-Brie : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 28,00% des voix au premier tour à la Queue-en-Brie. Le fondateur du parti "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 27,21% et 19,85% des votes. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait néanmoins imposé aux citoyens de la Queue-en-Brie de changer de favori pour le second tour. Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en rassemblant 61,91% des votes face à Marine Le Pen (38,09%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville élira-t-elle un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Comme partout dans l'Hexagone, les 12 040 votants de la Queue-en-Brie seront invités à contribuer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.