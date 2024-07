Résultat des législatives 2024 à Pontault-Combault : les premiers chiffres du 2e tour

Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut également observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En comparaison des européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Pontault-Combault a baissé de 19 points, atteignant 36,91%. Durant le dernier scrutin européen, 55,75% des inscrits sur les listes électorales de Pontault-Combault (77) avaient effectivement boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 58,11% lors des élections européennes de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

Le taux de participation constitue à n'en pas douter un critère primordial du scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 36,91% à Pontault-Combault lors du premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 21 992 personnes en âge de voter dans la ville, 26,25% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 31,45% au deuxième tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,55% au premier tour et 59,61% au deuxième tour.

17:29 - Pontault-Combault et législatives : démographie, économie et choix électoraux

A mi-chemin des élections législatives, Pontault-Combault regorge de diversité et d'activités. Avec ses 38 258 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 2 963 entreprises, Pontault-Combault permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (82,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 5 509 résidents étrangers, soit 14,66% de la population, favorise son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, près de 33,9% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 784,73 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Pontault-Combault, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir en communion.