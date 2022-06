Résultat de la législative à la Rochette : 2e tour en direct

En direct

18:08 - La 2e position à la Rochette pour le bloc des Insoumis Le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,89% des votes au 1er tour de la législative la semaine passée à la Rochette. Mais ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,7%, 5,17%, 1,61% et 2,18% en avril. Ce qui, en cumul, délivrait un potentiel de 28,66% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à la Rochette ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle du pays cachent quelquefois des réalités locales compliquées, comme par exemple à la Rochette. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a enregistré 27,82% des votes le 12 juin dernier lors du premier round de la législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 23,89% des voix. Quant à elle, la candidature Les Républicains récupère 18,71% des voix.

13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors du 2e tour des législatives 2022 à la Rochette ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Le week-end dernier, 54,32% des personnes en capacité de voter à la Rochette avaient pris part à l'élection. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des élections législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 19,31% au premier tour.