Résultat de la législative à la Rochette : en direct

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des paramètres de ces élections législatives 2022, à la Rochette comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,7% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. On peut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,17% et 1,61% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 26,48% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à la Rochette.