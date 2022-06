Résultat de la législative à la Roquebrussanne : 2e tour en direct

En direct

18:14 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée en 3e position à la Roquebrussanne il y a une semaine Dans les 2 bureaux de vote de la Roquebrussanne, les voix qui avaient choisi la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés au premier tour de la législative seront sans doute cruciales ce dimanche pour le second volet du scrutin. Le candidat insoumis avait enregistré 18,77% des suffrages il y a sept jours. Ce score est tout de même à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,44%, 3,67%, 1,58% et 1,84% le 10 avril. Ce qui, en cumul, délivrait une réserve de voix de 22,53% du côté de la gauche.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première place à la Roquebrussanne La candidature Rassemblement National a recueilli 40,57% des voix pour le 1er tour de la législative dimanche 12 juin. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 23,17% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,77% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - La participation à la Roquebrussanne va-t-elle encore descendre lors du 2e tour des législatives 2022 ? Au cours des élections précédentes, les 2372 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 40,0% des électeurs de la Roquebrussanne avaient pris part au vote au second tour, autrement dit 842 votants s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives s'élevait à 42,64% au second tour et 55,4% au second tour des législatives de 2012.