Résultat des législatives à la Roquebrussanne - Election 2022 (83136) [PUBLIE]

12/06/22 21:15

Le résultat de l' élection législative 2022 à la Roquebrussanne est tombé. Au sein de la 6ème circonscription du Var, les 2088 habitants de la Roquebrussanne ont opté pour la candidature Rassemblement National. Frank Giletti a collecté 41% des voix à l'échelle de la ville. Il précède Valérie Gomez-Bassac (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Alain Bolla (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 23% et 19% des voix. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Var atteint 50%. Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 6ème circonscription du Var : 31 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

À la Roquebrussanne, l'abstention constituera sans nul doute l'une des clés de ces élections législatives. La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières sont notamment susceptibles de détourner les électeurs de la Roquebrussanne (83136) des isoloirs. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,31% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 22,21% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

À la Roquebrussanne, Marine Le Pen avait pu grimper à la meilleure place de la dernière élection avec 37,41% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 18,16%. Arrivaient ensuite, avec 15,44%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,84%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement infléchir ce paysage à la Roquebrussanne ce dimanche. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à la Roquebrussanne, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 15,44% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,67% et 1,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total espéré de 20,69% pour la coalition LFI-PS-EELV.

Comme partout en France, les électeurs de la Roquebrussanne ( Var ) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37,4% des suffrages au premier tour à la Roquebrussanne, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 18,2% et 15,4% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de la Roquebrussanne avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 64,3% des voix, abandonnant donc 35,7% des votes à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier.