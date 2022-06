En direct

19:02 - Quel résultat à la Souterraine pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Dans l'unique bureau de vote de la Souterraine, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 22,71% des suffrages il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,97% et 3,28% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 28,96% à la Souterraine pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à la Souterraine ? A l'issue du dernier scrutin présidentiel, à la Souterraine, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place avec 25,06% des voix, devant Marine Le Pen à 23,94%, puis Jean-Luc Mélenchon, troisième à 22,71% et Valérie Pécresse à 5,32%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être transformer ces équilibres et donc le résultat des législatives à la Souterraine dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à la Souterraine ? L'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2022 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à la Souterraine. Le conflit armé russo-ukrainien et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à inciter les citoyens de la Souterraine (23300) à se désintéresser du scrutin. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 674 personnes en âge de voter dans la ville, 70,03% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 72,32% au premier tour, c'est-à-dire 2 657 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À la Souterraine, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément clé L'analyse des résultats des scrutins passés permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 55,51% des personnes en capacité de participer à une élection à la Souterraine avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,95% au second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.