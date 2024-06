Résultat des législatives à la Terrasse : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à la Terrasse

Au fil des précédentes élections, les 2 604 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Lors des européennes de début juin, 35,31% des personnes aptes à voter à la Terrasse avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 41,7% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,07% au premier tour et seulement 43,06% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour.