Le résultat des élections législatives 2022 à la Terrasse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative 2022 à la Terrasse a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de la Terrasse. Les habitants de 64 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de l'Isère s'établit à 56%, ce qui représente 1 098 votants. Au sein de la commune, Jérémie Iordanoff a enregistré 34% des votes. Florence Jay (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Santana (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 31% et 16% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Terrasse Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 34,17% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 31,01% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 15,55% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 5,12% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 6,70% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 2,42% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 1,58% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,30% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 0,84% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,93% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,37% Participation au scrutin Circonscription La Terrasse Taux de participation 51,92% 55,93% Taux d'abstention 48,08% 44,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,64% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,55% Nombre de votants 55 054 1 098

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Terrasse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Pour la gauche, les 21,17% de Mélenchon à la Terrasse convoités Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à la Terrasse, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait obtenu 21,17% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,98% et 2,45% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 31,6% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - À la Terrasse, des sondages aussi valables ? L'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces tendances nationales des dernières heures se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à la Terrasse. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or l'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 28,59% des voix à la Terrasse, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait enregistré 18,83% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,17% (contre 21,95%). 14:30 - À la Terrasse, quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? À la Terrasse, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 963 personnes en âge de voter au sein de la localité, 19,04% étaient restées chez elles, contre une abstention de 15,08% au premier tour. L'inflation qui grève les finances des foyers français pourrait potentiellement éloigner les citoyens de la Terrasse (38660) des bureaux de vote. 11:30 - À la Terrasse, les chiffres de l'abstention lors des législatives seront un élément clé Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2017, durant les élections législatives, 1 822 inscrits sur les listes électorales de la Terrasse s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 55,98%), contre un taux de participation de 43,03% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les infos clés des législatives 2022 à la Terrasse Les caractéristiques de ces législatives 2022 à la Terrasse sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 11 candidats. Un chiffre dans la moyenne du reste du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures ce soir pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour booster la participation.

Les citoyens de la Terrasse prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel candidat iront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 28,6% des voix au premier tour à la Terrasse, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin et l'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 21,2% et 18,8% des voix. Le choix des habitants de la Terrasse était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (64,6% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 35,4% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président de la République pourra-t-il faire confiance à cette commune pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ?