Résultat de la législative à la Tour-d'Aigues : en direct

12/06/22 10:56

Quelle sera l'issue des élections législatives à la Tour-d'Aigues ( Vaucluse ) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 26,36% des voix au premier tour à la Tour-d'Aigues, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,75% et 20,80% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de la Tour-d'Aigues avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 54,85% des voix, cédant ainsi 45,15% des votes à Marine Le Pen.