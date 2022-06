Résultat de la législative à la Ville-Dieu-du-Temple : en direct

12/06/22 11:25

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à la Ville-Dieu-du-Temple seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 37,6% des voix au premier tour à la Ville-Dieu-du-Temple. L'ex-parlementaire européenne avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20,7% et 18,6% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Ville-Dieu-du-Temple grâce à 62,6% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 37,4% des votes.