Résultat de la législative à la Voulte-sur-Rhône : en direct

17:17 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour La Voulte-sur-Rhône ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront probablement un écho à la Voulte-sur-Rhône ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à la Voulte-sur-Rhône, Marine Le Pen remportait la première position de la dernière présidentielle avec 29,67% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,02%. Arrivaient ensuite, avec 20,39%, Emmanuel Macron et enfin, à 6,37%, Éric Zemmour.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à la Voulte-sur-Rhône ? À la Voulte-sur-Rhône, le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur essentiel du scrutin législatif. La flambée des prix qui pèse sur le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes dues à la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres détourner l'attention des citoyens de la Voulte-sur-Rhône (07800) du vote. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 66,99% des électeurs habilités dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 70,33% au premier tour, c'est-à-dire 2 411 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - À la Voulte-sur-Rhône, le score de la participation aux élections législatives 2022 sera un élément fort Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 65,02% des personnes en capacité de participer à une élection à la Voulte-sur-Rhône avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 57,97% au second tour.