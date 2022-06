Résultat de la législative à Lacanau : en direct

12/06/22 11:26

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lacanau sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - Les législatives 2022 s'achèvent à 19 heures à Lacanau Pour ce premier tour des législatives 2022, la cité de Lacanau dispose d'une dérogation d'1 heure rendant possible la fermeture des bureaux de vote à 19 heures au lieu de 18 heures dans certaines zones. Un surplus heureux pour les retardataires qui auraient du mal à faire leur choix sur les 11 candidats alignés dans l'unique circonscription du territoire.

Résultat des élections législatives 2022 à Lacanau

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lacanau comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche Virginie Bastien Ecologistes Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale Roxane Maury Reconquête ! Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains Maryse Ghibaudo Droite souverainiste Benoît Simian Divers centre Grégoire de Fournas Rassemblement National Stephane Sence Divers droite Vincent Opifex Divers

Législatives 2022 à Lacanau : les enjeux

Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Lacanau, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la candidate d'extrême droite avaient obtenu 21% et 18% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Lacanau avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 62% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 38% des votes. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il compter sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Lacanau (33) à la mi-juin ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.