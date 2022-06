Résultat de la législative à Laigneville : en direct

En direct

19:21 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Laigneville ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était jouée à Laigneville. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,96% et 1,13% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 30,2% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Laigneville ? Marine Le Pen avait gagné la première position lors de la présidentielle en avril à Laigneville avec 33,48% des votes exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait en deuxième position à 27,11%, au-dessus de Emmanuel Macron à 18,94% et Éric Zemmour à 5,89%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement remettre en question ce paysage à Laigneville ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Il faut se rappeler que la majorité est tombée à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Laigneville ? À Laigneville, le niveau d'abstention constituera un critère clé du scrutin législatif. Le conflit armé russo-ukrainien et son impact sur les prix du gaz et de l'essence seraient par exemple capables de détourner l'attention des habitants de Laigneville (60290) du vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 71,9% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 73,35% au premier tour, ce qui représentait 2 342 personnes. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Laigneville, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément déterminant Avec une abstention qui continue de grimper lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. L'étude des résultats des consultations politiques précédentes permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2017, au moment des législatives, sur les 3 102 personnes en âge de voter à Laigneville, 44,13% avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 39,14% au deuxième tour.