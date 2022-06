Résultat de la législative à Lamanon : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lamanon sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lamanon. En direct 18:14 - La Nupes invisible dans la cité dimanche dernier Le point de départ pour la coalition LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 21,26% avant ces législatives à Lamanon. C'est en effet le cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ces électeurs ont pourtant représenté 16,8% des suffrages à Lamanon il y a une semaine. Ce qui avait privé la Nupes du podium. 15:30 - À Lamanon, la candidature Rassemblement National en tête Avec 29,87% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Lamanon pour le premier round de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche 19,72% des voix. La candidature Les Républicains capte 16,92% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Lamanon ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Dimanche dernier, 48,02% des inscrits sur les listes électorales de Lamanon avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, 81,79% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,25% au premier tour, soit 1352 personnes. 10:30 - Le député de Lamanon se dévoilera ce dimanche 19 juin au soir Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Lamanon vont théoriquement être proclamés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte très vite qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

Résultats des législatives 2022 à Lamanon - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lamanon aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Marie-Laurence Anzalone Ensemble ! (Majorité présidentielle) Romain Baubry Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Lamanon - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lamanon

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lamanon Romain Baubry (Ballotage) Rassemblement National 29,52% 29,87% Marie-Laurence Anzalone (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,16% 19,72% Michèle Jung Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,79% 16,80% Bernard Reynès Les Républicains 14,42% 16,92% Audrey Marchand Reconquête ! 6,18% 8,52% Nicolas Lapeyre Ecologistes 3,70% 2,92% Simone Charin Droite souverainiste 1,56% 1,52% Mounia Banderier-Zahir Divers gauche 1,36% 1,40% Sandrine Klein Ecologistes 0,88% 0,93% Tanguy Vernay Divers 0,77% 0,70% Anne Testut Divers extrême gauche 0,68% 0,70% Nadia Oukkal Divers centre 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Lamanon Taux de participation 48,36% 51,98% Taux d'abstention 51,64% 48,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 0,81% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,46% Nombre de votants 52 858 868

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Lamanon. À Lamanon, les électeurs votant dans la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône ont choisi la candidature Rassemblement National. Romain Baubry a réuni 30% des votes au niveau de la commune. Marie-Laurence Anzalone (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bernard Reynès (Les Républicains) recueillent 20% et 17% des votes. Le taux de participation parmi les électeurs enregistrés sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 15ème circonscription des Bouches-du-Rhône s'élève à 52% (868 votants). Attention, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 31 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Lamanon.

Législatives 2022 à Lamanon : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Lamanon (13113) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31.33% des votes au premier tour à Lamanon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 21.26% et 13.30% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Lamanon avec 55.98% des suffrages. Emmanuel Macron avait obtenu 44.02% des voix.