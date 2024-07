Résultat des législatives 2024 à Châteaurenard : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Châteaurenard : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Châteaurenard émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 16 669 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 672 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,22% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 1 496 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 13,51%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 405 euros par an. À Châteaurenard, les intérêts locaux se joignent aux défis français.