Résultat de la législative à Lançon-Provence : en direct

Lors du dernier scrutin, à Lançon-Provence, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote au premier tour de l'élection avec 35,7% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,36%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 13,52% et Éric Zemmour avec 11,54%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines changeront probablement ce décor lors des législatives dans la commune. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lançon-Provence ? La guerre en Ukraine ainsi que son impact sur les prix de l'essence et du gaz sont de nature à détourner les électeurs de Lançon-Provence (13680) des isoloirs. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre une abstention de 21,53% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Lançon-Provence ?

Comment votent le plus souvent les électeurs de cette agglomération ? Il y a cinq ans, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 58,91% au premier tour au sein de Lançon-Provence. L'abstention était de 55,26% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau du pays en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.