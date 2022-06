Résultat de la législative à Lannemezan : en direct

12/06/22 11:07

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 25,2% des votes au premier tour à Lannemezan, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,1% et 18,7% des votes. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 51,2% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48,8% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Lannemezan ( Hautes-Pyrénées ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français.