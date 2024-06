Résultat des législatives à Lavardac : l'élection 2024 en direct

Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 1 816 électeurs de Lavardac avaient participé au vote (soit 52,86%), à comparer avec un taux de participation de 53,22% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,59% au premier tour. Au deuxième tour, 49,18% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Lavardac ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour.

08:02 - Jusqu'à quelle heure voter à Lavardac ?

Le premier tour des élections législatives est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les 577 représentants de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où Emmanuel Macron avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quelle union politique est pressentie pour prendre la tête des élections législatives à Lavardac ? Il convient de souligner que les horaires d’ouverture du bureau de vote de Lavardac sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Cliquez sur 'Activer les alertes résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections législatives à Lavardac dès leur parution.