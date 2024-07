À Agen, la participation est à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2024. Le pourcentage de votants à Agen pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 63,33%, dimanche dernier. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 18 025 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,63% étaient allés voter, contre une participation de 68,4% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 331 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,56% au premier tour et 43,0% au second tour. Les incitations à contrer le Rassemblement national seraient par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Agen (47000).

17:29 - Agen aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les données démographiques et socio-économiques d'Agen mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'influer sur les résultats des élections législatives. Dans la commune, 15,96% des résidents sont des enfants, et 22,94% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 337 euros/an peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 13,59% et d'une population étrangère de 11,46% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Agen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,86% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.