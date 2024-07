Résultat des législatives 2024 à Astaffort (47220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Astaffort, qui vont choisir les électeurs de gauche ? L'autre incertitude de ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le jour du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,38% des votes à Astaffort. Un chiffre stable en comparaison des 23,31% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Quel résultat pour le Rassemblement à Astaffort lors des législatives ? L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. En regardant la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières législatives au niveau national, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le score du Rassemblement national pourrait le faire gagner à Astaffort. Une estimation qui concorde avec les points également grappillés par le parti sur place en 2 ans : une hausse de 15 points qui peut encore monter.

20:29 - Quel verdict final à Astaffort pour la majorité ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure localement pour ce second tour des élections des députés. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Astaffort, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 28,74% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 29,80% pour Michel Lauzzana (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme La République en Marche (52,77%). Michel Lauzzana s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Sébastien Delbosq (Rassemblement National) déjà en avance avec 43,16% à Astaffort aux législatives Avec 43,16% des suffrages, Sébastien Delbosq (Rassemblement National) a pris la pôle position à Astaffort, le 30 juin dernier au soir du 1er tour des élections législatives. Michel Lauzzana (Ensemble pour la République) et Paul Vo Van (Front populaire) suivaient en récupérant, dans l'ordre, 29,49% et 23,38% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Sébastien Delbosq qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 43,11%, devant Michel Lauzzana avec 28,41% et Paul Vo Van avec 25,63%.

19:21 - Participation aux législatives à Astaffort : un record par rapport aux élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Astaffort a atteint 68,44%, dépassant celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 53,72% au sein d'Astaffort, contre une participation de 54,32% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Astaffort, l'abstention va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives ? L'un des critères forts de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le niveau de participation. Le taux de participation à Astaffort pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 68,44%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,54% dans la commune. La participation était de 76% au premier tour, c'est-à-dire 1 194 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,42% au premier tour et 49,14% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Astaffort ? La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles, cumulée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle seraient notamment susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Astaffort.

17:29 - Comprendre l'électorat d'Astaffort : un regard sur la démographie locale Dans la commune d'Astaffort, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 12,34% et une densité de population de 58 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2172,38 euros par mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (16,3%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,61%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Astaffort mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,41% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.