Résultat des législatives 2024 à Roquefort (47310) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Sur qui vont se rabattre les orphelins du Front populaire à Roquefort ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Roquefort, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,33% des votes dans la commune. Une somme à comparer néanmoins avec les 24,19% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Roquefort Le score obtenu par le RN va être le déterminant localement pour cette élection du Parlement 2024. L'étiquette RN pourrait atteindre la victoire à Roquefort lors du second tour de ces législatives si la tendance démarrée lors des élections du 9 juin se confirme localement, moyennant un report de voix favorable. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. Une performance qui s'appliquera dans la localité avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est expéditif, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, rien qu'entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le nombre de bulletins de la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence la clé du scrutin pour le second tour de cette législative localement. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette année gagner l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Roquefort, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 29,36% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 32,61% pour Michel Lauzzana (La République en Marche) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! (52,60%). Michel Lauzzana s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives à Roquefort Au soir du premier tour des législatives dimanche 30 juin, les habitants de Roquefort ont plébiscité Sébastien Delbosq (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 42,4% des suffrages. Michel Lauzzana (Ensemble !) recueillait 32,07%. A la 3e position, Paul Vo Van (Union de la gauche) ramassait 22,33% des votants. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Sébastien Delbosq rassemblant cette fois 43,11%, devant Michel Lauzzana avec 28,41% et Paul Vo Van avec 25,63%.

19:21 - Roquefort : forte participation aux élections législatives 2024 Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette commune lors des consultations politiques passées ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Roquefort a connu un pourcentage d'abstention de 25,84%, plus bas de 17 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 1 644 personnes en âge de voter à Roquefort, 42,34% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 43,87% lors des européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, mieux qu'en 2019.

18:35 - À Roquefort, la participation était de 74,16% lors de la 1ère étape des législatives 2024 Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Roquefort, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Roquefort s'élevait à 25,84%. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 16,45% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 19,94% au second tour. En proportion, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 47,4% au premier tour et 48,56% au deuxième tour.

17:29 - Roquefort : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quelle influence la population de Roquefort exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,55% et une densité de population de 241 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,89%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 861 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,13%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (7,87%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Roquefort mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,29% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.