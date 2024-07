Résultat des législatives 2024 au Passage : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Élections au Passage : l'impact des caractéristiques démographiques

Quelle influence la population du Passage exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,64% et une densité de population de 745 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 966 euros par an souligne l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3 580 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,64%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Passage mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,39% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.