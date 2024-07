Résultat des législatives 2024 à Brax (47310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Brax, que vont décider les électeurs de gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou se tourner vers une autre candidature ? Le bloc a obtenu un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Brax, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 21,82% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse de -4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - 17 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Brax L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti a en effet déjà gagné 17 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour la majorité ce dimanche à Brax ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le seond tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être une chance de gagner. Lors des dernières législatives à Brax, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 27,47% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 33,92% pour Michel Lauzzana (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 55,20%. Michel Lauzzana remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN au second tour à Brax ? Lors du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les citoyens de Brax ont placé en tête Sébastien Delbosq (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 44,79% des suffrages. Un score qui lui a permis de devancer Michel Lauzzana (Ensemble pour la République) et Paul Vo Van (Front populaire) avec 30,32% et 21,82% des électeurs. Sébastien Delbosq était aussi en tête dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne dans son ensemble, avec cette fois 43,11%, devant Michel Lauzzana avec 28,41% et Paul Vo Van avec 25,63%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Brax ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Comme noté dans le précédent message, le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives à Brax était de 22,06%, plus bas de 13 points que celui des dernières européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, sur les 1 508 inscrits sur les listes électorales à Brax, 35,08% avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 42,27% il y a 5 ans. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives à Brax ? À Brax, l'un des critères clés de ce scrutin législatif 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. L'abstention était de 22,06% à Brax lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,51% au premier tour et 48,22% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 19,99% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 16,63% au premier tour. Les enjeux de ce scrutin historique pourraient avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Brax (47310).

17:29 - Les données démographiques de Brax révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Brax, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 2 109 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 136 entreprises, Brax est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,48%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 37,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 37,71% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 435,91 euros, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Brax, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.