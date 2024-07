Résultat des législatives 2024 à Estillac (47310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Estillac, que vont décider les supporters du Front populaire ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 19,98% des votes à Estillac. Un score qui n'a pas évolué par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (19,9%).

20:58 - Qui pourra battre le RN à Estillac ? La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. L'étiquette RN pourrait se hisser près de la victoire à Estillac lors du second tour de ces législatives si la dynamique entamée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se répercute localement, avec un petit coup de pouce dans les reports de voix. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir un élu ici ce dimanche 7 juillet ? L'extrapolation est acrobatique, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. En deux ans seulement, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la commune.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le RN va-t-il encore obtenir une victoire finale à Estillac ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Estillac. C'est en effet Sébastien Delbosq qui se plaçait en tête au premier tour avec 37,15% dans la commune. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 55,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,56%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour Grâce à 52,37% des votes, Sébastien Delbosq (Rassemblement National) a pris la tête à Estillac, dimanche 30 juin lors du 1er tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Michel Lauzzana (Ensemble !) et Paul Vo Van (Nouveau Front populaire) avec 25,34% et 19,98% des votants. C'est aussi Sébastien Delbosq qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne, avec cette fois 43,11%, devant Michel Lauzzana avec 28,41% et Paul Vo Van avec 25,63%.

19:21 - À Estillac, la participation du 1er round surpasse celle du scrutin européen À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des dernières consultations politiques ? À Estillac, le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 était de 72,14%, plus élevé de 11 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 1 850 inscrits sur les listes électorales d'Estillac avaient en effet participé au vote (soit 61,14%). Le taux de participation était de 56,13% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Estillac, quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives ? À Estillac, l'un des critères importants des élections législatives 2024 est indéniablement le taux de participation. Estillac a enregistré une participation de 72,14%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,82% au premier tour. Au deuxième tour, 48,53% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 80,8% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 77,25% au second tour, c'est-à-dire 1 338 personnes.

17:29 - Estillac : enjeux locaux et perspectives électorales Devant le bureau de vote d'Estillac, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 093 logements pour 2 324 habitants, la densité de la ville est de 246 habitants/km². L'existence de 230 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (88,47%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,27% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 221 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Ainsi, Estillac incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.